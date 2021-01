Gevangenisstraf voor Feyenoordsupporters na rellen en vernielen beroemde fontein

Zes Feyenoord­sup­por­ters staan terecht in Rome

12 januari Het proces tegen tegen zes Feyenoordsupporters die voorafgaande aan de Europa League wedstrijd tegen AS Roma in februari vorig jaar, slaags raakten met de politie, begint dinsdag in Rome. De zes mannen in de leeftijd tussen 22 en 45 jaar oud, worden vervolgd voor hun verzet bij hun arrestatie en de mishandeling van agenten.