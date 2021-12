Gevecht om vermogen in Kenia vermoorde Tob Cohen: weduwe zet Nederlandse nabestaanden buitenspel

De weduwe van de in 2019 in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen (69) heeft de eerste ronde gewonnen van de juridische strijd met haar schoonfamilie om zijn erfenis.

Dat melden Keniaanse media. Sarah Wairimu (53), hoofdverdachte in de moordzaak, wist volgens hen gedaan te krijgen dat het Keniaanse hooggerechtshof de afhandeling van de nalatenschap opschortte in afwachting van een uitspraak over de geldigheid van het testament.



De nalatenschap van haar echtgenoot, een golfmagnaat en voormalig topman van Philips in Oost-Afrika, bestaat uit zijn landgoed in een lommerrijke buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi (geschatte waarde ruim 400 miljoen Keniaanse shilling, zo'n 3,13 miljoen euro), aandelen van zijn firma Tobs Limited, banktegoeden bij ABN Amro in Amstelveen en bij de Keniaanse NIC Bank en roerende goederen waaronder zijn SUV.

Vervalst testament

Volgens Wairimu, die niks zou hebben geërfd, is dat testament vervalst en bezit zij het echte exemplaar van 8 juni 2018. Grafologisch en forensisch onderzoek door een gepensioneerde politiecommissaris wees volgens haar uit dat de handtekening van haar echtgenoot onder het testament van 30 april 2019 niet overeenkomt met andere handtekeningen van hem. Op basis daarvan stellen haar advocaten dat de weduwe, die als algemeen-directeur in Tobs Limited werkte, mede-eigenaar van het gezamenlijk vermogen is en als langstlevende echtgenote een hoger belang heeft dan de familie in Nederland.

Het Keniaanse hooggerechtshof heeft de advocaat van de broer en zus van Cohen nu bevolen het testament te overhandigen waarvan de weduwe beweert dat het nep is. Het hof moet nu uitzoeken welke van de twee testamenten geldig is.

Lege watertank

Tob Cohen verdween op 20 juli 2019. Acht weken later werd zijn zwaar verminkte lichaam gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa. Dit gebeurde op aangeven van een medeverdachte met wie zijn weduwe bevriend was en die ook haar minnaar zou zijn geweest. Cohen stierf door een klap met een bot voorwerp op de rechterkant van zijn hoofd, bleek uit autopsie. Zijn lichaam vertoonde volgens de politie sporen van marteling en zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht.

