Gevecht over begrafenis oud-topman Philips: weduwe wil deal met zus Cohen

Het juridische gevecht over het lichaam en de begrafenis van de in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen (69) lijkt te zijn beslecht. Zowel Cohens zus als zijn weduwe - hoofdverdachte in de zaak - eisen het lichaam op maar volgens de advocaat van laatstgenoemde is er een oplossing in de maak.

Dat verklaarde de raadsman vanavond voor Keniaanse tv-camera's. ,,Cohens lichaam moet zo snel mogelijk op een waardige manier begraven worden. Dat is de wens van mijn cliënte en ook die van Cohens zus en haar familie. Ik weet zeker dat we daar wel uitkomen en zal die uitkomst morgen laten weten’’, zei Philip Murgor. De kans is volgens hem klein dat de zaak op de spits zal worden gedreven. ,,We hoeven waarschijnlijk niet naar de rechter te gaan voor een oplossing.’’

Wettige echtgenote

Zijn cliënte en haar Nederlandse man waren weliswaar verwikkeld in een echtscheidingsprocedure maar die was nog niet afgerond toen Cohen op 20 juli verdween. Daardoor is Sarah W.K. (52) nog steeds de wettige echtgenote van Cohen. Ook na de vondst van diens lichaam, vrijdag in een lege watertank in de tuin van de villa waar hij met zijn Keniaanse vrouw woonde.

Cohens zus uit Amsterdam, die sinds een week in Kenia is, claimt als nabestaande eveneens het lichaam van Cohen. Die wees zijn broer en zus in zijn testament aan als beheerders van zijn nalatenschap en schreef dat hij in Kenia begraven wilde worden op een joodse begraafplaats. De begrafenis staat gepland voor morgen.

De gedachte dat Cohens zus recht heeft op het lichaam, strookt volgens advocaat Murgor niet met de Keniaanse wetgeving. ,,Als zijn wettige echtgenote heeft mijn cliënte het recht om te bepalen wanneer, waar en hoe hij begraven wordt’’, lichtte hij toe.

Verdenkingen

Het gegeven dat Cohens vrouw vastzit op verdenking van het beramen van de moord, verandert daar volgens hem niks aan. ,,Mijn cliënte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is - een grondbeginsel van het strafrecht dat ook verankerd ligt in de Keniaanse Grondwet - en tot nu toe is er geen enkele aanleiding om haar het recht op het lichaam van haar man te ontnemen’’, verklaarde hij eerder vandaag.

Namens zijn cliënte tekende hij daarom protest aan tegen vrijgave van Cohens lichaam aan diens zus en haar familie. Die zouden volgens hem een rechterlijk bevel nodig hebben om het lichaam te kunnen opeisen.

Maar vanavond lijkt de ergste kou uit de lucht te zijn en een oplossing nabij.

Autopsie

Het gekissebis overschaduwde vandaag de autopsie op het stoffelijk overschot van Cohen. De lijkschouwing werd uitgevoerd door een patholoog van de Keniaanse overheid en twee collega’s aangesteld door respectievelijk Cohens weduwe en zus. Die laatsten waren ook aanwezig. Cohens weduwe verklaarde na afloop dat het bijwonen van de autopsie ‘erg triest’ was.

Het inwendige onderzoek van het lichaam van wijlen hun man en broer werd vanavond afgerond. Het rapport met de bevindingen wordt opgestuurd naar de verantwoordelijken. Wat erin staat, blijft vooralsnog geheim. Dit vanwege een aantal reden, zo verklaarde de door de Keniaanse overheid aangestelde patholoog na afloop. ,,Het Hooggerechtshof heeft onlangs bepaald dat het onderzoek naar de moord niet in de media gevoerd moet worden. Bovendien zijn we nog niet klaar. Zo moet er nog een toxicologisch- en DNA-onderzoek plaatsvinden en dat kan nog wel enkele weken duren.’’

Ingeslagen schedel