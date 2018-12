Gevlucht voor de Taliban, nu dood door terreur in Straatsburg

Nagchchband liep dinsdagavond in de buurt van de kerstmarkt in Straatsburg, toen een man achter hem riep: ‘He, meneer’. Toen de 45-jarige garagehouder uit Straatsburg omkeek, werd hij neergeschoten, zo vertelt een vriend van Kamal aan de Franse website DNA.fr . ,,Hij had zijn zoontje in zijn armen, het is onmenselijk.” De rest van het gezin (het slachtoffer had kinderen van 3, 6 en 8 jaar oud) vluchtte een winkel in. Nagchchband was niet direct dood, hij lag twee dagen lang in het ziekenhuis en overleed donderdag, zo meldt DNA.