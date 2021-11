Gevluchte bankovervaller weet ruim 50 jaar uit handen van de politie te blijven

Theodore John Conrad slaagde erin ruim een halve eeuw uit handen van de politie te blijven. En dat terwijl hij bekend stond als één van de beruchtste bankovervallers in de Amerikaanse geschiedenis. Niemand wist waar hij was gebleven. Tot deze week.

Eindelijk is er, tot grote opluchting van de politie van Cleveland, een einde gekomen aan het 52-jaar durende mysterie. Maar Conrad zelf ontsnapte opnieuw aan vervolging. Hij bleek in mei van dit jaar te zijn overleden aan longkanker.

Op een vrijdag in 1969 liep de destijds 20-jarige Conrad, die als bankbediende werkte bij de Society National Bank in Cleveland, aan het einde van zijn werkdag naar buiten met een papieren zak met 215.000 dollar erin. Een bedrag dat nu gelijk zou staan aan 1,7 miljoen dollar (1,2 miljoen euro). De diefstal werd pas een paar dagen later ontdekt en van Conrad werd nooit meer een spoor vernomen.

In de jaren die volgden kreeg de zaak veel aandacht in shows als “America’s Most Wanted” en “Unsolved Mysteries” en onderzoekers bleven in het hele land naar de gevluchte bankovervaller op zoek.

Andere identiteit

Nu pas is duidelijk geworden dat hij al die jaren als Thomas Randele door het leven is gegaan. Onder zijn nieuwe identiteit werd hij autohandelaar in een buitenwijk van Boston en was hij een fanatiek golfer. Hij trouwde, kreeg een kind en leidde volgens de onderzoekers een bescheiden leven.

Pas deze week legden Amerikaanse onderzoekers uit Cleveland de link tussen de twee personen door documenten uit de jaren zestig te vergelijken met documenten van een faillissementsaanvraag bij de federale rechtbank van Boston in 2014. Dat leidde ertoe dat zij Thomas Randele positief identificeerden als Theodore J. Conrad.

Voor zijn vervolging had de ontdekking weinig consequenties. Thomas Randele stierf afgelopen mei in Lynnfield, Massachusetts, aan longkanker, met als geboortedatum 10 juli 1947. Zijn echte geboortedatum was echter 10 juli 1949. Conrad zou op het moment van zijn overlijden 71 jaar zijn geweest.