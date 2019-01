Gevluchte Saoedische Rahaf (18) aangekomen in Canada

,,Dit is een dappere nieuwe Canadees", zei Freeland, met de Saoedische tiener naast zich. Die was vanuit Thailand via Zuid-Korea naar Canada gevlogen.

Rahaf verbleef in Thailand nadat ze in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt, met tussenstop in Thailand. Ze zei dat ze de islam had afgezworen, waar in Saoedi-Arabië de doodstraf op staat, en dat ze werd mishandeld door haar familie. Bij een overstap in Thailand werd ze tegengehouden. De autoriteiten wilden haar terugsturen, maar ze barricadeerde zichzelf in een hotelkamer en sloeg alarm via Twitter. Ze vroeg onder meer Canada en Australië om haar te helpen en asiel te bieden.