Gevonden lichaam op Curaçao is van vermiste Nederlander (45) uit Leiden

Nederlandse verdachte Zaak Todd nadert na twee maanden climax: ‘Ik zou het liefst heel hard en heel lang willen huilen’

In het Canadese New Westminster heeft justitie na een rechtszaak van acht weken vrijdag haar laatste pleidooi in de zaak Amanda Todd gehouden. De Canadese tiener maakte in 2012 op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven, nadat ze online werd afgeperst. Verdachte is de Nederlander Aydin C. Die werd eerder in Nederland veroordeeld tot bijna elf jaar cel.

30 juli