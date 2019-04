Gevonden zegels van 2600 jaar oud bewijs voor bestaan Bijbelse koning Josia

De Israëlische archeoloog Yiftah Shalev noemt de vondst ‘van grote archeologische en wetenschappelijke waarde’. Vooral dat de zegels zijn teruggevonden in de originele historische context is bijzonder, zegt hij tegen The Times of Israel. Een onderzoeker aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Anat Mendel-Geberovich, formuleert voorzichtig: ,,We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de Nathan Melech op de zegel ook de bijbelse figuur Nathan Melech is. Maar we kunnen de details die erop wijzen niet negeren.’’