Gevreesde terreurverdachte België na vlucht van 3 maanden opgepakt

Het gaat om de broer van de voor terrorisme veroordeelde Saïd S. De in Marokko opgepakte man zou bij een terreurgroep horen en wordt gelinkt aan de vondst van een wapenarsenaal in Anderlecht en nabij Lille. In een Anderlechtse garagebox werden begin deze zomer onder meer kalasjnikovs, een riotgun, handvuurwapens. kogelwerende vesten, een zwaailicht, uniformen en ontstekingsmechanismen gevonden. Twee andere broers, Khalid en Akim, werden toen aangehouden, een derde was dus nog op de loop.

De Belgische autoriteiten vreesden dat de in Marokko opgepakte verdachte zich in het nauw gedreven voelde en het daardoor heel onvoorspelbaar was wat zijn volgende zet zou zijn. De politie was sindsdien met man en macht op zoek naar hem, mede omdat gevreesd werd dat hij een terroristische aanslag aan het voorbereiden was.

Arrestatie