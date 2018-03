Gewapende docent opgepakt op Amerikaanse middelbare school

De politie heeft vandaag in de Amerikaanse plaats Dalton, in de staat Georgia, een leraar gearresteerd die zich met een wapen had verschanst in een leeg lokaal.

Vanochtend probeerden leerlingen van Dalton High School naar hun klaslokaal te gaan, maar de deur werd geblokkeerd door hun 53-jarige leraar geschiedenis en maatschappijleer. De schooldirecteur wilde volgens de lokale krant Daily Citizen net een sleutel gaan halen, toen hij een schot hoorde.

Vervolgens belde de directeur onmiddellijk de politie en zorgde hij ervoor dat de school werd ontruimd. De docent wist de deur ongeveer een half uur te blokkeren, voordat hij de politie binnenliet en werd gearresteerd.

Over de leraar en zijn toestand is nog geen nadere informatie verstrekt, omdat het verhoor nog niet is afgerond. De politie bevestigde wel dat de arrestant met een handvuurwapen door een buitenraam heen heeft geschoten. Hij had vermoedelijk niet de bedoeling iemand te raken.

Ophef

Wel zorgde het incident voor veel ophef, onder meer omdat de schietpartij op een school in Florida nog in iedereen's hoofd zit. Ook had Dalton High School vorige week donderdag al extra beveiliging ingezet, omdat er sprake zou zijn van bedreigingen.

Deze bedreigingen zouden zijn geuit in een brief, die werd gevonden op de vloer van een klaslokaal door drie leerlingen. Onderzoekers proberen momenteel nog te achterhalen waar de brief vandaan kwam.

Bij het incident vielen vandaag uiteindelijk geen gewonden. Wel renden veel leerlingen in paniek door de school heen en raakte één van hen in de haast gewond aan een enkel.