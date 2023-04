Gewonden bij steekpartij in sportschool Duisburg: zeker een verdachte op de vlucht

update Stiefvader overleden Raul (9) aangehou­den op recreatie­park in Bakel

In Bakel heeft de politie vrijdagavond een 34-jarige Roemeense man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 9-jarige Raul in Gent. Dat meldt het Vlaamse parket. Het lichaam van het jongetje werd donderdag teruggevonden in een sporttas in het water in het Gentse havengebied.