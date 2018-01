Gewonden door botsing schoolbus Frankrijk

Elk jaar 100.000 doden door slangenbeten

14:43 Wereldwijd sterven elk jaar ruim 100.000 mensen door beten van giftige slangen. Dat is meer dan elke andere door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangemerkte vergeten tropische ziekte. Het hoge aantal slachtoffers is onnodig, omdat er effectieve remedies bestaan.