Gewonden door flinke brand op toeristenboot Spanje

De catamaran vloog in brand bij een eiland in provincie Galicië. Over de oorzaak bestaat nog onduidelijkheid. Er was volgens de brandweer mogelijk een explosie in de keuken van het vaartuig, maar ook een botsing met een vissersboot wordt niet uitgesloten.

Sommige opvarenden brachten zichzelf in veiligheid door in het water te springen. De autoriteiten melden dat alle 49 passagiers en drie bemanningsleden met boten in veiligheid zijn gebracht. In totaal raakten 37 mensen gewond. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.