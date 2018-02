Gezichtsbedekking in Oostenrijk nu tijdelijk toegestaan

Vijfde dode door gasexplosie in Leicester

26 februari Door een grote explosie in een woning- en winkelpand in de Britse stad Leicester zijn gisteravond zeker vijf mensen om het leven gekomen. Volgens de BBC liggen er nog vijf mensen in het ziekenhuis, waarvan een persoon in kritieke toestand. De politie en brandweer zoeken nog steeds naar vermisten.