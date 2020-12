Gezin uit vliegtuig gezet omdat dochter (2) mondmasker weigert

Orban maakte beelden van het voorval. Daarop is te zien hoe de vader het masker bij zijn dochter probeert aan te doen. De peuter huilt echter en blijft haar handen voor haar gezicht houden. Uit pure wanhoop houdt hij het masker dan maar zelf tegen haar mond en neus gedrukt.

Dat volstaat echter niet: een veiligheidsagent van United Airlines verzoekt de familie vriendelijk om het vliegtuig te verlaten. ,,We werken toch mee? Ik ben letterlijk haar gezicht aan het bedekken”, probeert de vader nog. Maar het mocht niet baten dus. ,,Of dit vaker gebeurt? Als de regels niet nageleefd worden wel, ja”, maakt de luchthavenmedewerker duidelijk.

Tranen

In tranen verklaarde Orban nadien dat ze uit het vliegtuig gezet waren. ,,Onze bagage wordt echter niet uit het vliegtuig gehaald en we mogen ook nooit meer met deze luchtvaartmaatschappij vliegen. Hoe moeten wij nu naar huis gaan? Het kinderstoeltje zit zelfs nog in de laadruimte. Is dit soms een grap?”

Het was de bedoeling om vanuit Denver naar Newark (New Jersey) te vliegen. ,,Ik heb er twee keer gewoond voor we in het huwelijksbootje stapten, noem het gerust onze tweede thuis”, legt Orban uit. ,,Het is een jaarlijkse traditie om naar het Rockefeller Center in New York te gaan en daar de befaamde kerstboom te bezichtigen. Dat plezier wilden we nu ook onze dochter gunnen. Bovendien zouden heel wat familieleden en vrienden langskomen. En ook de beste jeugdvriend van mijn man zou van de partij zijn. Hij was enkele jaren geleden naar Slowakije verhuisd en had onze dochter nog nooit in levenden lijve gezien.”

Waarschuwing

De discussie rond het mondmasker gooide roet in het eten. ,,We hadden de indruk dat het personeel ons vanaf het eerste moment onbeleefd behandelde. Een stewardess vroeg meteen hoe oud ze was en wees ons erop dat een mondmasker ook voor haar verplicht was. Daarna hielden ze ons nauwlettend in de gaten, maar een waarschuwing hebben we nooit gekregen. We mochten meteen opkrassen.”



,,Sinds het begin van de pandemie hebben we al vier keer met deze maatschappij gereisd en nooit vormde dat een probleem. De WHO raadt een mondmasker voor kinderen onder de vijf jaar trouwens af omdat dat toch geen zin heeft”, stelt Orban.

Familie

United Airlines blijft bij haar standpunt, maar benadrukt dat de familie wél nog welkom is in haar toestellen. ,,De veiligheid van ons personeel en onze klanten komt op de eerste plaats”, klinkt het. ,,Er gelden verschillende regels aan boord. Een ervan luidt dat ook kinderen vanaf twee jaar een mondmasker moeten dragen. Alle grote luchtvaartmaatschappijen houden zich daaraan. We hebben inmiddels hun bagage terugbezorgd, het geld van hun tickets hebben ze ook teruggekregen. En om misverstanden te voorkomen: natuurlijk mag deze familie nog met ons vliegen.”

Op sociale media klinkt echter vooral onbegrip voor de familie. ,,Waarom maken ze net in volle coronacrisis zo’n reis? Volgend jaar zal die boom er opnieuw staan. En als je het toch doet, zorg er dan voor dat de peuter op voorhand al gewend is aan zo’n masker. Daar moet je niet mee beginnen als je al op het vliegtuig zit.”

