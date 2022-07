Gezocht: nieuwe baasjes voor 4000 beagle-hondjes die gered werden uit Amerikaanse kennel

Volksopstand President Sri Lanka kondigt aftreden aan, bevolking viert bezetting paleis

De president van Sri Lanka stapt overmorgen op. Dat heeft hij volgens de premier van het land maandagochtend aangekondigd. Oppositiepartijen in Sri Lanka hebben zondag vergaderd over de vorming van een nieuwe regering. Al maanden wordt geprotesteerd tegen de president en premier, maar de situatie is in een stroomversnelling geraakt nadat een menigte zaterdag hun ambtswoningen had bestormd uit woede over de ongekende economische crisis.

11 juli