Gezonken Moskva is hoofdpijndossier geworden voor Poetins propaganda-afdelingen

Het zinken van het Russische vlaggenschip Moskva valt slecht in Moskou. Op de Russische staatstelevisie was de afgelopen uren te zien hoe presentatoren, analisten en commentatoren woedend om vergelding schreeuwden.

De woede is best opmerkelijk: want volgens de officiële Russische versie van de feiten was dit een ongeluk. Er zou door pure pech brand zijn uitgebroken op de Moskva en dat leidde tot verscheidene explosies. De schade viel eerst nog wel mee, maar toe ging het stormen en zonk de Moskva alsnog. Dus, helemaal niet - zoals Oekraïne beweert - dat het Oekraïense raketten waren die de 'trots van de zwarte zee’ kelderden.

Rusland heeft naar eigen zeggen in de nacht van donderdag op vrijdag aan de rand van Kiev een machinefabriek aangevallen waar Oekraïne raketten voor het beschieten van vaartuigen of vliegtuigen maakt. Het gaat om de staatsonderneming Vizar in Visjneve aan de zuidwestrand van de Oekraïense hoofdstad. Rusland stelt weer meer doelen in de regio Kiev in het vizier te hebben, nadat het enige tijd relatief kalm in en om de stad was geweest.

De timing van de aanval is spraakmakend. Oekraïne zegt het schip met raketten uit Visjneve te hebben getroffen en tot zinken te hebben gebracht. Opmerkelijk is dat in Russische media over het bombardement op de fabriek wordt gesproken als vergelding voor wat de Moskva is aangedaan.

Ook op de Russische staatstelevisie is dus om wraak geroepen voor iets wat de Oekraïners niet hebben gedaan, volgens het Russische ministerie van Defensie. Kortom, hoe het ook zit, de Moskva is een hoofdpijndossier geworden voor Poetins propaganda-afdelingen.

Op beelden die Russische media-analist Julia Davis deelde op sociale media is te zien hoe een presentatrice live het nieuws krijgt dat de Moskva gezonken is. ,,Zelfs het feit dat er een aanval is tegen ons grondgebied, is casus belli, een absolute reden tot oorlog”, fulmineert analist Vladimir Bortko op staatszender Russia-1. Russia-1 is de op één na meest bekeken zender op de Russische televisie en moet alleen Channel One laten voorgaan, de zender waar Marina Ovsyannikova een maand geleden een protestbord tegen de invasie van Rusland in Oekraïne opstak achter het nieuwsanker.

Volgens Borto is de ‘speciale operatie’ in Oekraïne nu wel voorbij. ,,Die is gisteravond geëindigd, toen ons moederland werd aangevallen. De Moskva is een absolute reden voor oorlog. Honderd procent zeker. Het is ons vlaggenschip. We hoeven nergens over na te denken. Er moet een antwoord komen.”

Bortko gaat zelfs nog verder en vindt dat de Oekraïense hoofdstad Kiev gebombardeerd moet worden. “Dat is wat er moet gebeuren. We kunnen maar op één manier antwoorden: gooi er één bom op en klaar.”

In een ander programma op Russia-1 verkondigt een commentator dat het hele idee van een Oekraïense identiteit moet worden uitgewist. ,,Het vergiftigt al honderd jaar het leven van de Slavische volkeren. Het zijn in werkelijkheid Russen tegen wie ze gezegd hebben dat ze niet langer Russen zijn, maar Oekraïners. Hoewel de naam op zich al een belediging is. Dat zal zijn tijd duren. Maar voor we daaraan beginnen en voor ze beseffen dat ze opgevoed moeten worden, moeten ze overtuigend verslagen worden.”

