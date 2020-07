Ghislaine Maxwell gaat praten nu ze vastzit, menen sommige oude vrienden

Ghislaine Maxwell (58), dochter van een Britse mediatycoon en de trouwste vriendin van zedendelinquent Jeffrey Epstein, verschijnt volgende week voor de rechter in New York. Die moet bepalen of ze blijft vast zitten. Ze werd vorige week door een team van meer dan twintig gewapende agenten gearresteerd op een landgoed in het beboste noorden van de VS. Inmiddels is ze overgebracht naar een cel in New York.