Ghislaine Maxwell wil nieuw proces na uitlatingen jurylid in media

De beslissing over een nieuw proces kan afhangen van hoe Scotty David gereageerd heeft op vragen in het selectieproces. Potentiële juryleden die namelijk vertelden dat zij of familieleden seksueel misbruikt waren, mochten alleen door als ze verklaarden eerlijk en onpartijdig te kunnen zijn. Scotty David heeft gezegd zich niet te herinneren dat hij werd gevraagd naar zijn persoonlijke ervaringen.



Juryleden kregen in aanloop naar het proces een vragenlijst. Ze moesten volgens rechtbankdocumenten onder meer aangeven of iemand in hun familie te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Degenen die daar bevestigend op reageerden, moesten later vervolgvragen beantwoorden. Daar moest uit blijken of ze voldoende objectief waren.