Gifaffaire Skripal fascineert thrillerauteur

Russische politie doorzoekt kantoren op­po­si­tie­kop­stuk Navalni

14:42 Een dag voor de presidentsverkiezingen heeft de Russische politie vandaag in meerdere steden invallen gedaan in kantoren van de oppositiebeweging van Aleksej Navalni en andere oppositiepartijen.Bij de invallen is een onbekend aantal mensen gearresteerd.