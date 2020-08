Gigantische explosie zorgt voor schokgolf in Beiroet, zeker 10 doden

honderden gewondenIn de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Hierbij zijn zeker tien doden gevallen, melden veiligheids- en medische bronnen. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Volgens de Libanese minister van Volksgezondheid is de schade in de hoofdstad enorm. Complete gebouwen zijn weggevaagd. Ooggetuigen spreken van totale chaos. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt op dit moment uit hoeveel Nederlanders er in Beiroet zijn.

In de omgeving van de haven was een flinke rookwolk in de vorm van een paddenstoel te zien. Daarna steeg een enorme oranje rookpluim boven de stad op.

‘Ik zag een vuurbal’

De explosie was tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop. In sommige wijken is de elektriciteit compleet uitgevallen. De explosie vond plaats in de haven van Beiroet. Hier staan onder meer silo's en magazijnen. Een aantal van die gebouwen is compleet vernield. Ook kantoren en appartementen die kilometers verderop staan zijn ernstig beschadigd, waaronder het huis van de voormalige premier Saad Hariri.

Het leger en hulpverleners van het Rode Kruis zijn ingezet om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen. ,,Ik zag een vuurbal en rook boven Beiroet opstijgen”, vertelt een ooggetuige tegen persbureau Reuters. ,,Mensen schreeuwden en renden, bloedden. Balkons werden weggeblazen van de gebouwen. Glas in hoge gebouwen viel uiteen en viel op straat.”

Twee explosies

Op de BBC World Service meldt ooggetuige Mohammed Najid dat er twee explosies waren vlak bij zijn flat. ,,Ik had net mijn middagdutje gedaan op de elfde etage. Ineens was al het glas weg en waren de deuren eruit gerukt. Er waren twee explosies, ik dacht dat gebouw in ging storten. Ik probeerde me te verstoppen. Mijn mond bloedde”.

De zeer geschrokken Najid zegt dat de kracht van de aanval hem deed denken aan een bombardement dat hij in 2006 meemaakte bij een Israëlische aanval. ,,Net als toen dacht ik dat ik dood zou gaan”. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.

Een fotograaf van persbureau AP meldt dat hij meerdere gewonden op de grond heeft zien liggen. Op beelden van Libanese media is te zien dat er mensen onder het puin liggen. Honderden auto’s liggen omgekeerd op de weg. Volkskrant-correspondent Ana van Es meldde op Twitter dat ze een woning in Beiroet heeft staan. ,,Mijn huis zonet zware schade bij grote explosie in Beiroet. Bloed in trappenhuis. Gewonde buren”, twitterde ze.

Vuurwerkknallen

Lokale media melden dat in het gebied zwaar vuurwerk ligt opgeslagen. Op diverse videobeelden zijn enorme vuurwerkknallen te horen. Volgens de minister van Volksgezondheid was de ontploffing in een vuurwerkopslagplaats, maar volgens het hoofd van de Libanese douane gaat het om een opslagloods voor chemicaliën. Het havengebied is door de veiligheidsdiensten afgezet.

Ondertussen maken ziekenhuizen in Beiroet zich ernstig zorgen om de grote hoeveelheid slachtoffers. Ze vragen inwoners om hun bloed af te staan. Het Libanese Rode Kruis meldt dat duizenden mensen hun noodnummer hebben gebeld.

Crisis in Libanon

Beiroet is de grootste stad en belangrijkste haven van Libanon. Er wonen circa twee miljoen mensen. Libanon maakt in decennia de ergste politieke en financiële crisis door, waardoor bijna de helft van de bevolking in armoede leeft. De minister van Buitenlandse Zaken van het land trad maandag af en waarschuwde dat tegenstrijdige belangen het land in een ‘mislukte staat’ dreigden te veranderen.

Ondertussen laat Israël weten niets met de explosie te maken hebben. Het Witte Huis meldt de situatie nauwlettend te volgen.

