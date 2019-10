Gigantische massa marcheert Barcelona binnen, algemene staking legt Catalonië plat

En toen konden de toeristen de Sagrada Familia niet meer in. Of de Rambla nauwelijks meer op. De tempel van Gaudí en de wandelpromenade, de grote toeristentrekpleisters van Barcelona, werden in de loop van vandaag omsingeld of overstroomd door Catalaanse betogers. Om toch vooral aandacht te proberen te trekken van het buitenland, dat volgens de demonstranten slechts oog heeft voor de gewelddadige rellen waarin de protestacties afgelopen week dagelijks escaleerden.

© AFP

En dat buitenland, dat is voor hen ook Spanje. ,,De media daar liegen, laten alleen het geweld zien, veroorzaakt door infiltranten, maar niets van al deze vreedzame demonstraties.” Ze zit met haar vriendinnen Gemma Vilà en Isabel Safont voor de Sagrada Familia op straat. Er is een ‘picknick voor de republiek’ georganiseerd, een meer ludieke actie dan de eerdere belegeringen van vliegveld of overheidsgebouwen. Het is de vijfde opeenvolgende dag van acties, maar de Catalanen verliezen de moed niet. ,,We demonstreren allang niet meer voor de onafhankelijkheid, maar voor de democratie,” zegt Isabel.

Eisen

Wat ze willen bereiken? Ze kijken naar wat in Hongkong is gebeurd, zeggen de vrouwen, het volharden van de betogers. Gemma: ,,En ook wij hebben een lijstje met punten opgesteld. Eén: dat de vrede terugkeert, dat de politiemacht uit Spanje vertrekt. Twee: de vrijheid van onze leiders die veroordeeld zijn, mensen die door ons, het volk, zijn gekozen en uitvoerden wat wij hen vroegen. En drie: een legaal referendum over de toekomst van Catalonië.”

Achter hen verbazen toeristen zich over de mensen op de grond, en de vele Catalaanse vlaggen, maar richten ze hun camera’s toch vooral op de torens van de Sagrada Familia. Shirley Blom uit Hoorn, die in Barcelona op een designschool studeert, leidt haar ouders en rest van de familie rond door de stad. Van de demonstraties en onlusten zeggen ze niet veel last te hebben. ,,Een Catalaans meisje uit mijn klas vroeg of ik mee ging demonstreren, maar dat doe ik toch maar niet,” aldus Shirley. ,,En de rellen zijn vooral ’s nachts,” voegt haar vader toe.

Platgelegd

Vandaag treffen ze een Barcelona dat op halve kracht functioneert. De algemene staking, eveneens uit protest tegen de veroordeling van de politici, zorgt voor lege scholen, winkels en bedrijven, geannuleerde vluchten en een zeer beperkt openbaar vervoer. De moeder van Shirley laat een video zien: ,,Het verbaast me dat veel mensen die demonstreren zo jong zijn.”

© REUTERS

Een kilometer verderop staan vier meisjes tussen de 12 en 15 jaar, alle vier met een Catalaanse vlag om de frêle schouders. Het zijn twee stellen zusjes, Carla, Ingrid en tweemaal Berta. Hun ouders staan iets verderop. ,,Die zijn eigenlijk minder Catalaans dan wij,” zeggen de meisjes. ,,Wij voelen ons Catalaans, praten het altijd, alle lessen op school zijn in het Catalaans. Met Spanje hebben we helemaal niets. En dat gevoel hebben heel veel jongeren.”

Ze wachten op de aankomst van tienduizenden demonstranten die woensdag vanuit vijf plaatsen in de regio ‘marsen voor de vrijheid’ naar Barcelona zijn begonnen. Hun binnenkomst is spectaculair, massaal en feestelijk; aan beide uiteinden van Barcelona bezetten ze over de volle breedte grote verkeersaders. Het doel is het centrum van de stad, waar laat in de middag de grootste demonstratie van de week hen bijeenbrengt.