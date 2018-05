Gigantische rotsblokken uitgespuwd door Kilauea-vulkaan Hawaï

17-jarige rijdt Audi R8: luxeleven verraadt Belgische ramkrakers

12:53 Het luxeleventje van zeven jongens uit de Genkse wijk Winterslag, in Belgisch Limburg, heeft hun criminele activiteiten aan het licht gebracht. Het zevental, tussen de 17 en 19 jaar oud, wordt verdacht van tientallen ramkraken en inbraken. De auto’s die daarbij werden gebruikt, werden in opdracht gestolen in de regio Maastricht.