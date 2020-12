Gijzeling in Belgische gevangenis, gedetineerde sluit drie celgenoten op

Amerika’s gevaarlijk­ste seriemoor­de­naar overleden, man bekende 93 moorden

11:21 De man die door de FBI wordt gezien als de dodelijkste Amerikaanse seriemoordenaar allertijden, is overleden. Samuel Little stierf op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Californië. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen.