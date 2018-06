Gijzeling Parijs: Man 'met bom' houdt drie personen vast

VideoDe Franse politie en speciale eenheden hebben in het noorden van Parijs een straat afgesloten vanwege een gijzeling. Een man die naar eigen zeggen in het bezit is van een bom en een vuurwapen houdt drie personen vast. De politie spreekt van een verwarrende situatie.

De gijzeling begon omstreeks 16 uur en vindt plaats in de rue des Petites Écuries in het 10e arrondissement. De straat ligt in de buurt van de stations Gare du Nord en Gare de l'Est.

'Geen terrorisme'

De man verklaarde volgens de politie dat hij in het bezit is van een bom en een pistool en drie personen vasthoudt. Volgens correspondent Frank Renout heeft een politie-onderhandelaar momenteel contact met de gijzelnemer en is het bewuste pand een bedrijfspand.

Volgens Le Parisien verlopen de onderhandelingen moeizaam omdat de motieven van de man 'vaag' zijn. 'Hij eist in contact te worden gebracht met de Iraanse ambassadeur en beweert een medeplichtige te hebben buiten het gebouw. De gijzelnemer bevindt zich op een binnenplaats met zijn gijzelaars. Een van hen is een zwangere vrouw. Vooralsnog wordt niet uitgegaan van een aan terrorisme gerelateerd incident', aldus de krant.

Quote Hij eist in contact te worden gebracht met de Iraanse ambassa­deur Le Parisien

'Gewonde vrijgelaten'

Geruchten over een vrijgelaten gijzelaar die gewond zou zijn geraakt, blijken niet te kloppen. Het gaat volgens Le Parisien om een man die de gijzelnemer tegen het lijf liep in de hal van het bedrijfspand. 'Hij kreeg een klap met een moersleutel tegen zijn wenkbrauwbot, ging ervandoor en zocht zijn toevlucht in een bar. De brandweer heeft zich over hem ontfermd'.

Volgens mensen die in de buurt van het pand wonen of werken, hebben politieagenten postgevat voor de ramen van het pand tegenover de plek van de gijzeling. 'Er is weinig lawaai. We werken gewoon door', verklaarden ze tegenover Le Parisien. 'Terwijl omwonenden ongeduldig worden en door de politieafzetting willen om naar huis te gaan - ik ben de gijzelnemer niet, zegt eentje opgewonden tegen de politie - komen brandweerlieden aanrijden met hun robot. Situatie nog steeds onveranderd', meldt een verslaggever van de krant die ter plaatse is.