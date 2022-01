Gijzelnemer synagoge Texas eist vrijlating ‘Lady Qaeda’

VIDEO Trein ramt vliegtuig­je op spoorweg­over­gang, piloot ternauwer­nood gered

Een man in de Amerikaanse stad Los Angeles is uit een vliegtuigje gered, slechts enkele seconden voordat hij geramd zou worden door een trein. Door technische problemen was de man genoodzaakt om een noodlanding te maken. Daarbij belandde hij precies op een spoorwegovergang.

10 januari