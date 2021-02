Gina (72) laadt achterbak vol met zeeschildpadden: 'Dit is ongekend'

Ervoor zorgen dat de schildpadden weer opwarmen is een hele taak, omdat het eiland al dagen zonder stroom zit, legt McLellan uit. Schildpaddenorganisatie Sea Turtle Inc. heeft de dieren ondergebracht in het opvangcentrum. Maar al gauw bleek dat daar niet genoeg ruimte was. Toen werden de schildpadden ook tijdelijk opgevangen in het lokale congrescentrum op het eiland. ,,De vloer, ter grootte van een voetbalveld, ligt vol met schildpadden. Er is geen centimeter meer over. Maar we zijn er nog niet; nog steeds worden de onderkoelede schildpadden af en aan binnengebracht. ”, vertelt de dierenliefhebber terwijl ze zich klaarmaakt voor een nieuwe dag vol reddingsacties.



,,Dit is een ongekende gebeurtenis”, zegt bestuurder Wendy Knight van Sea Turtle Inc. Normaliter komen in de winter volgens haar maar 100 tot 500 schildpadden aan land in het zuiden van de staat. Nu zijn dat er bijna 5000 in drie dagen tijd. De koudbloedige dieren die de kou overleven worden weer uitgezet als de temperatuur van het zeewater is gestegen tot 10 graden.