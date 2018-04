Ging Wolf te ver? Mediawereld VS verdeeld over grappen Witte Huis

Zaterdagavond vond in de Amerikaanse hoofdstad Washington het jaarlijkse White House Correspondents diner plaats. De comédienne Michelle Wolf - bekend van The Daily Show - bracht met haar provocerende stand-up gericht tegen de Trump-regering de nodige opschudding teweeg. Was het grappig of sloeg ze de plank mis?

Kritiek was er vooral op de grappen aan het adres van Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, die tijdens de show aan een tafel zat op slechts enkele meters van Wolf. De comédienne verwees in haar optreden onder meer naar de make-up van Sanders en dat schoot velen in het verkeerde keelgat.

Volledig scherm Sarah Huckabee Sanders, woordvoerster van het Witte Huis © REUTERS

,,Ik vind Sarah eigenlijk wel leuk”, zei Wolf. ,,Ze is heel vindingrijk. Ze verbrandt feiten en gebruikt het as om een perfecte oogschaduw mee te maken. Misschien is ze ermee geboren, misschien zijn het leugens. Het zijn waarschijnlijk leugens", zei Wolf.



Dat haar uiterlijk erbij betrokken werd, vinden enkele prominente journalisten schandalig. Een journaliste van NBC News laat via Twitter weten dat Wolf zich moet verontschuldigen bij Sanders.

Een van haar collega's schrijft 'dat het betreurenswaardig is dat een moeder en een echtgenote op nationale televisie zo wordt vernederd omwille van haar uiterlijk'.

Sanders zelf wordt onder anderen door Maggie Haberman, journaliste bij The New York Times, geprezen omdat ze de act van Wolf zo stoïcijns uitzat, ondanks de uitvoerige kritiek op haar voorkomen en haar professionele prestaties. Velen hadden verwacht dat ze de zaal zou verlaten.

De comédienne begrijpt zelf niet waarom iedereen het plotseling over het uiterlijk van Sanders heeft en maakte er een grap over op Twitter: ,,Waarom maken jullie hier iets over Sarah's uiterlijk van? Ik zei dat ze feiten verbrandt en de as gebruikt voor de 'perfecte' smoky eye. Ik geef haar een compliment over haar make-up en de vindingrijkheid van haar materiaal".

Anderen vinden dat er niet te flauw over moet worden gedaan. Kathy Griffin, die zelf haar baan bij CNN verloor na het online posten van een foto van zichzelf met een bebloed masker van Trump, wijst op het belang van de vrijheid van meningsuiting,. ,,Als je het belang niet inziet van wat Wolf heeft gedaan dan snap je het niet", zei Griffin.

Anderen wijzen erop dat Sanders de woordvoerder is van iemand die nog veel ergere dingen heeft geroepen, zo schrijft The New York Times. ,,Ze noemen ons leugenaars. Ze noemen Mexicanen verkrachters. Maar iemand brengt dat aan het licht en ineens zijn het helden omdat ze de zaal niet verlaten", luidt een tweet.

Trump

Trump woonde het diner, net als vorig jaar overigens, niet bij en ziet in de media-rel nu het bewijs dat dit de juiste beslissing was. ,,Het WHCA diner van vorig jaar was een flop, maar dit jaar was het een schandvlek voor iedereen die er iets mee te maken had", schrijft de president op Twitter.