Goed nieuws: China doet ivoorhandel in de ban

Het verbod is belangrijk voor het behoud en de bescherming van de Afrikaanse olifant, wiens slagtanden worden gebruikt voor het maken van objecten maar ook poeders waarvan Chinezen denken dat het een medicijn is. Elk jaar worden, volgens natuurbeschermers, dertigduizend Afrikaanse olifanten afgeslacht door stropers. De dikhuid staat op de lijst van bedreigde diersoorten.



De aanloop naar het verbod in China had al een negatieve werking op de handel in ruw ivoor: De prijs is in 2017 met 65 procent afgenomen. Het aantal vangsten van illegale ivoorhandel daalde met 80 procent, aldus de Chinese autoriteiten.