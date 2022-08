Goed nieuws voor pretparkfans: Legoland komt naar België

Oorlog Oekraïne LIVE | Zware gevechten om bevrijding Cherson, Nederland wil Oekraïners trainen mijnen te ruimen

In vrijwel de gehele door Russische troepen bezette zuidelijke Oekraïense regio Cherson wordt zwaar gevochten. Het kantoor van de Oekraïense president meldt dat er ook in de nacht hevige strijd is geleverd. ,,De strijdkrachten van Oekraïne hebben offensieve acties in verschillende richtingen gelanceerd.” Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

9:41