Golfmachine in waterpretpark slaat op hol: 44 mensen gewond door ‘tsunami’

Op beelden van het incident is te zien dat tientallen nietsvermoedende zwemmers door de plotselinge megagolf worden verrast, naar achteren en omhoog worden geduwd. Ze klappen, inclusief waterspeeltjes zoals zwembanden, tegen de randen van het zwembad. Een enkeling wordt zelfs door de metershoge golf uit het water omhoog geslingerd. Mensen aan de kant proberen schreeuwend aan de golf te ontsnappen die seconden later over de rand van het zwembad spoelt en ook daar slachtoffers maakt. Volgens ooggetuigen ging het om één golf. Daarna kwam de machine direct tot stilstand.



Inmiddels is duidelijk geworden dat minstens veertig badgasten gewond raakten. De meeste mensen hadden last van geschaafde knieën, blauwe plekken en kneuzingen, maar er waren ook slachtoffers met botbreuken. Momenteel liggen nog drie slachtoffers in het ziekenhuis met gebroken ribben en andere fracturen.



Volgens Chinese media is het golfslagbad na het incident een dag dicht geweest en is het mechanische defect gerepareerd. Waarom de krachtige golfmaker op hol sloeg, is onbekend. Op internet circuleert het gerucht dat een dronken medewerker de bedieningshendel moedwillig of per ongeluk op de hoogste stand zette. Of dat daadwerkelijk zo is, is op geen enkele wijze bevestigd.



Filmpjes van de artificiële tsunami gaan de hele wereld over. Het waterpark, dat jaarlijks een half miljoen bezoekers trekt, is tijdens de reparatie open gebleven. Onduidelijk is vooralsnog of het Shuiyun Water Park verzekerd is voor dergelijke ongevallen met letsel tot gevolg. Chinese kranten veronderstellen dat het bedrijf een ongetwijfeld een ‘tsunami’ aan schadeclaims tegemoet kan zien.