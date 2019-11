Gouden tip in zoektocht kunstrovers levert half miljoen euro op

Wetenschap­pers komen er niet uit: is 18.000 jaar oude puppy een hond of een wolf?

14:22 In de zomer van 2018 vonden Russische wetenschappers een bevroren puppy in het oosten van Siberië. Ruim een jaar aan wetenschappelijk onderzoek heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd: het dier zou ongeveer 18.000 jaar oud zijn. Het is ook nog onduidelijk of het om een wolf of een hond gaat.