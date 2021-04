Gouverneurs VS blokkeren anti-transgenderwetten

VIDEO Protest tegen politiege­weld in Ohio, nadat agent 16-jarig meisje doodschiet

21 april De politie in Columbus in de staat Ohio heeft een 16-jarig meisje doodgeschoten. De agenten waren afgekomen op een melding van een persoon die gewapend was met een mes, zo bevestigde de burgemeester van de stad. ,,Een jonge vrouw is op tragische wijze om het leven gekomen”, zei Andrew Ginther. De jonge vrouw overleed kort erna in een ziekenhuis.