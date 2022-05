Graantekorten verergerd door verzengende hitte in India en Pakistan

singapore Afschuw om ophanging verstande­lijk beperkte man: ‘Ongeloof­lij­ke wreedheid’

In Singapore is een verstandelijk beperkte man geëxecuteerd door middel van ophanging. De 33-jarige Nagaenthran Dharmalingam zat sinds 2010 in een dodencel vanwege het smokkelen van een kleine hoeveelheid heroïne van Maleisië naar Singapore. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op het nieuws. ‘We zijn diep bedroefd door deze ongelooflijke wreedheid’, meldt Amnesty International in een verklaring.

