Gratis Engelse les in Londen tegen de honger: ‘Voor mijn ongeboren kind moet ik de taal leren’

Biden geeft Saoedische kroonprins immuniteit in zaak vermoorde journalist Khashoggi

De regering-Biden heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman immuniteit te verlenen. Dat zorgt er in feite voor dat hij niet vervolgd kan worden in de Verenigde Staten en daar ook weer kan rondreizen. Er is veel kritiek op het verzoek.

18 november