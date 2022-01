Gratis visum voor rugzaktoeristen die handen uit mouwen steken in Australië

,,Als je naar Australië wil komen, kom dan nu’’, zei hij tijdens een persconferentie op televisie. ,,Reis door het land en voeg je tegelijk bij onze beroepsbevolking om te helpen in onze agrarische sector, de horeca en zo veel andere economische sectoren die afhankelijk zijn van die arbeid.” In dat geval brengt de Australische overheid geen kosten in rekening voor de visumaanvraag van de buitenlandse backpackers en studenten. Die visumkosten bedragen 630 Australische dollar, iets meer dan 400 euro.



Australische bedrijven kampen met een groeiend tekort aan personeel als gevolg van de coronapandemie. Veel werknemers zijn ziek of moeten in isolatie omdat ze nauw contact hadden met een besmette collega. De crisis op de arbeidsmarkt veroorzaakt logistieke problemen, waardoor toonaangevende supermarkten gedwongen zijn de aankoop van essentiële levensbehoeften per klant te beperken. Het personeelstekort staat economisch herstel van het land ook in de weg.



Volledig scherm Toeristen helpen met het bijeendrijven van vee in 's werelds grootste veestation in Anna Creek in Zuid-Australië. © EPA

Verkiezingsjaar

Morrisons oproep komt aan het begin van een verkiezingsjaar in Australië op het moment dat hij onder vuur ligt over zijn omgang met de omikronvariant. Die veroorzaakt een recordaantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in het land. De Australische gezondheidsautoriteiten meldden woensdag bijna 80.000 nieuwe gevallen en 67 doden. Dinsdag beleefde het land met 77 doden zijn tot nu toe zwartste dag wat corona betreft. Paul Kelly, chef Volksgezondheid van de Australische regering, zei dat Australiërs mogen verwachten dat het totale dodental verder zal stijgen dan de huidige 2843 coronadoden.

Tegelijkertijd zet het stijgende aantal ziekenhuisopnames het gezondheidssysteem onder druk met 5025 nieuw opgenomen coronapatiënten sinds dinsdag. Dat zijn er maar liefst 4266 meer dan een maand geleden (759). Bijna 1,3 miljoen gevallen van de in totaal 1,6 miljoen Covid-besmettingen werden in de voorbije twee weken ontdekt.

Code bruin

Ziekenhuizen in de zuidoostelijke deelstaat Victoria, met zo'n 6,5 miljoen inwoners de kleinste deelstaat van Australië, schaalden woensdagmiddag op naar ‘code bruin’, die normaal gesproken gereserveerd is voor natuurrampen of ongevallen met heel veel slachtoffers. Verpleegkundigen in de naburige deelstaat New South Wales organiseerden in een van de grootste ziekenhuizen van Sydney een betoging om te protesteren tegen de personeelstekorten.

Morrison erkende dat de piek van de omikrongolf ‘ofwel nu bij ons is of in de komende weken op ons af zal komen’ maar benadrukte dat het sterftecijfer in Australië als gevolg van het coronavirus een van de laagste ter wereld is. ,,Australië blijft veerkrachtig ondanks de frustraties en de zeer terechte zorgen’’, zei hij. ,,Ondanks veel druk houdt ons gezondheidssysteem stand’’, aldus de premier.

Hij krijgt ook kritiek op het tekort aan snelle antigeentests voor thuis, te midden van meldingen van prijsopdrijving die de Australische mededingingstoezichthouder bestempelde als ‘meer dan schandalig’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: