‘Grensoorlog’ tussen Canada en Denemarken na 50 jaar voorbij: ‘mogen we nu meedoen aan het Songfestival?’

Bijna vijftig jaar voerden Canada en Denemarken, op hilarische wijze, een ‘whisky-oorlog’ over een kale rots in de ijskoude zee. Vandaag maakte een salomonsoordeel een einde aan de ruzie over Hans-eiland.

Er woont niemand. Er groeit niets. Er zitten geen mineralen in de grond. Het is er heel vaak heel koud. En toch maken Canada en Denemarken al sinds 1973 ruzie over het eiland Hans: een kale rots van 1,3 vierkante kilometer in het arctische gebied, zo'n 1000 kilometer van de Noordpool.

De steenklomp ligt in de 35 kilometer brede zeestraat van Nares, en dan wel precies halverwege het Canadese eiland Ellesmere en Groenland, dat bij Denemarken hoort. Daarmee valt Hans in de territoriale wateren van zowel Canada als Denemarken. Beide landen kwamen daar overigens pas in 1973 achter, toen ze de grens duidelijk wilden vastleggen. Omdat ze er niet uit kwamen aan wie Hans toekwam, besloten ze het probleem later nog een keer uit te spreken. Tot die tijd bleef de rots het domein van uitrustende zeevogels.

Volledig scherm Het eiland Hans © AP

Tien jaar later, in 1984, kreeg de strijd om Hans een nieuwe dimensie. De Deense minister voor Groenland trok naar het eiland en zette er een Deense vlag neer, vergezeld van een fles Aquavit (een sterke Deense drank) en een briefje: ‘Welkom op het Deense eiland'. Het duurde niet land voordat Canadese militairen ook aan land gingen en een Canadese vlag met een fles Canadese whisky achterlieten.

Die bezoekjes van Deense en Canadese politici en militairen gingen nog enkele decennia door. Ook kochten beide landen advertenties op Google om zo elkaars burgers te bestoken met de boodschap dat Hans (niet) van hen was, zo meldt de krant The Guardian.

Allebei de helft

In 2005 besloten de twee landen, allebei lid van de NAVO en dus bondgenoten, dat het genoeg was met de vlag- en whisky-oorlog. Er kwamen formele gesprekken en onderhandelingen. Dat resulteerde vandaag in een formele overeenkomst: Canada en Denemarken krijgen allebei de helft van het eiland.

Quote Beide partijen hebben nog gewonnen ook. Jeppe Kofod, Deense minister van Buitenlandse Zaken

De Canadese minister Dan Vandal is blij met de uitkomst. ,,Het belangrijkste is dat er een overeenkomst is. Dat is erg positief gezien de huidige situatie in de wereld.” Volgens de Canadezen en de Denen laat de deal zien dat grensconflicten ook zonder geweld kunnen worden opgelost. “En beide partijen hebben nog gewonnen ook", stelt de Deense minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod.

Door de opsplitsing van het eiland Hans delen Canada en Denemarken nu opeens ook een landgrens met elkaar. ,,Houdt dat ook in dat Canada nu mee mag doen aan het Eurovisiesongfestival?”, grapt de Canadese politica Heather McPherson tegen CTV News.