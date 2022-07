Grieken weer boos op Turken, nu over Turkse toerismecampagne met Griekse sfeer

De hoogoplopende ruzie tussen Griekenland en Turkije over de zeggenschap in de Egeïsche Zee heeft zich uitgebreid naar het toerisme. Ankara probeert vakantiegangers te verleiden tot een bezoek aan zijn zuidwestkust via reclamespotjes onder de naam TurkAegean. Dat schiet veel Grieken in het verkeerde keelgat.

De Grieken zien de regio, waar tot begin vorige eeuw veel Grieken woonden, als hun eigen erfgoed. Aegeus, naar wie de zee vernoemd is, was in de Griekse mythologie koning van Athene.

Uitgelaten vakantievierders op hagelwitte stranden, lekker eten, schitterende ruïnes van de oude Griekse havenstad Efese, en dat alles begeleid door de zoete klanken van een bouzouki, het Griekse muziekinstrument. Het gelikte spotje, ook te zien op de Nederlandse tv, doet nogal Grieks aan. Maar in beeld staat duidelijk ‘TurkAegean - Go Türkiye’. Pijnlijk voor veel Grieken.

Die Grieken hebben niet zozeer moeite met het gebruik van de term Egeïsch, het valt immers moeilijk te ontkennen dat de golven van de Egeïsche Zee ook tegen de Turkse kust klotsen. De angel zit hem in de toevoeging van ‘Turk’, die toe-eigening zou impliceren.

Quote Sommige mensen hebben hun werk niet goed gedaan Kyriakos Mitsotakis, Premier Griekenland Extra wrang voor Griekenland is dat de Turkse term onlangs een EU-erkenning kreeg: het bureau voor intellectueel eigendom keurde de registratieaanvraag van Ankara goed. Sinds dat vorige week bekend werd, zijn Griekse politici in alle staten. ,,Sommige mensen hebben hun werk niet goed gedaan”, zei premier Kyriakos Mitsotakis, doelend op Europese maar ook zijn eigen ambtenaren, die dit kennelijk niet zagen aankomen. ,,Uiteraard zal de regering alle juridische middelen aangrijpen om met deze ontwikkeling om te gaan.”

Europese manier van leven

De Griekse eurocommissaris Margaritis Schinas vindt kennelijk dat de Europese manier van leven in het geding is; zijn portefeuille is immers het bevorderen daarvan. In een brief aan zijn collega Thierry Breton, die gaat over de interne markt, beklaagt hij zich erover dat het verzoek van Ankara om de naam TurkAegean te mogen gebruiken nooit duidelijk is gepubliceerd. Hij eist nu een herziening.

Vorig jaar gebruikte Turkije de naam TurkAegean voor het eerst in een toeristische campagne, maar het land voert het aantal spotjes nu flink op. Dat gebeurt op het moment dat Ankara openlijk de Griekse zeggenschap in twijfel trekt over oostelijke eilanden in de Egeïsche Zee, waaronder Rhodos, Kos en Samos. Via diverse verdragen behoorden die in de eerste helft van de vorige eeuw aan Griekenland toe, maar Turkije zegt dat permanente demilitarisatie daarvoor een voorwaarde was. Athene bestrijdt dat. De buurlanden ruziën al decennialang over de precieze loop van de grens in de Egeïsche Zee.

Inmiddels ligt er een Turkse aanvraag in nog eens 84 andere landen om de naam TurkAegean te mogen gebruiken. Vorig jaar wezen de Verenigde Staten de claim af, onder meer omdat de term niet specifiek genoeg zou zijn.

