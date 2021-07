Griekenland: alleen gevaccineerden mogen café of restaurant in, geldt ook voor toeristen

Aantal besmettingen loopt weer op

Inmiddels is vrijwel iedereen die dezer dagen met corona in het ziekenhuis wordt opgenomen ongevaccineerd. Ook in Griekenland loopt het aantal besmettingen weer op vanwege de opmars van de deltavariant. ,,Griekenland gaat niet op slot vanwege de houding van sommige mensen. Het is niet Griekenland dat in gevaar is, maar ongevaccineerde Grieken”, zei Mitsotakis. Vorige week, bij aanvang van het vakantieseizoen, ging al de regel in dat wie vanaf het vasteland naar een van de eilanden wil, gevaccineerd moet zijn óf zich moet laten testen. Dat laatste is gedoe en kost geld, en de regering hoopt dat veel Grieken daarom voor de prik gaan.