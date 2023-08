Griekenland biedt gedupeerden van bosbranden Rhodos gratis vakantie aan

Buschauf­feur van De Lijn overleden na klap tegen boom: ‘Collega’s zijn zeer aangesla­gen’

Aan de Nieuwe Steenweg in Heers in België is zaterdagmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd met een lijnbus. De bus week af van de baan en belandde tegen een boom. De 43-jarige chauffeur werd in kritieke toestand naar het Jessa ziekenhuis in Hasselt gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.