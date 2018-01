Grieks-Orthodoxen vieren nieuw jaar met duik

In Istanboel vieren Grieks-Orthodoxe christenen hun nieuwe jaar met een frisse duik. Conform de traditie gooit de Patriarch, de leider van de kerk, een kruis in het water als symbool voor de doop van Jezus. Gelovigen doen vervolgens hun best om het kruis als eerste te vangen.