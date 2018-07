Griekse hoteleigenaar: 'Ineens zag ik een schedel'

Nederlandse toeristen zien smeulende resten



Leo Geerts (53) en zijn partner Leo van Noort (43) zijn op vakantie in Nea Makri, een dorp direct naast het zwaar getroffen Mati. Ze kwamen de dag na de bosbranden aan, en overwogen even ergens anders heen te gaan. ,,We zijn op rondreis door Griekenland. Op de vorige plek werden we door de reisorganisatie geïnformeerd dat ons hotel hier veilig was. Dus besloten we het maar even aan te kijken”, zegt Geerts.



In het hotel is het inderdaad business as usual, maar vanaf hun balkon zien ze de smeulende resten van Mati, en overvliegende blusvliegtuigen. Gisteravond namen ze hun paspoorten mee toen ze ergens in de buurt iets gingen eten, voor het geval dát. ,,Het voelt toch wel bizar”, zegt Van Noort. ,,Dat wij hier op vakantie zijn terwijl een paar kilometer verderop mensen in de vlammen om het leven zijn gekomen.”