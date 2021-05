Griekse politie neemt Nederlandse filmploeg mee tijdens reportage over vluchtelingen

EU eist miljoenen compensa­tie van AstraZene­ca vanwege vertraagde levering vaccins

26 mei De Europese Unie wil een flinke compensatie voor de vertraagde leveringen van het AstraZeneca-vaccin. De advocaat eiste vandaag in de rechtbank 10 euro per dosis per dag vertraging, plus tenminste 10 miljoen euro aan boetes.