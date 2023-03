Griekse stationschef blijft langer in de cel na treinramp

De stationschef van het Griekse treinstation in Larissa moet in afwachting van zijn proces voorlopig in de cel blijven zitten. De 59-jarige man wordt verantwoordelijk gehouden voor de treinramp op 28 februari waarbij 57 mensen om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten.

Een passagierstrein met meer dan 350 mensen aan boord botste frontaal met een goederentrein nabij de stad Larissa, in centraal Griekenland. Er volgde een enorme explosie en brand, waarschijnlijk door de ontploffing van olie in het remsysteem. De stationschef, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, werd enkele uren na het treindrama opgepakt wegens zijn aandeel in het dodelijkste treinongeluk ooit in Griekenland.

Dat de man zijn proces niet in vrijheid mag afwachten, kwam volgens zijn advocaat Stefanos Pantzartzidis niet als een verrassing, gezien de “enorme impact” van het ongeluk en de verantwoordelijkheden van zijn functie. ,,Maar hij is er kapot van en is niet bang om de waarheid te vertellen’', zo zei de advocaat tegen Griekse media.

Donderdag zei hij al dat zijn cliënt had toegegeven dat diens nalatigheid mede heeft bijgedragen aan het ongeluk, maar dat er ook andere factoren een rol speelden, zonder daarover verder uit te wijden. De stationschef zou slechts veertig dagen eerder zijn aangesteld. Op dinsdag was hij naar verluidt alleen aan het werk, terwijl het een vakantieperiode was met druk treinverkeer. Als de stationschef schuldig wordt bevonden aan dood door schuld, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

Onveilig

Griekse spoorwegvakbonden klagen al langere tijd over onveiligheid op het spoor, die zowel passagiers als werknemers in gevaar brengen. In heel het land zijn in de dagen na de ramp grote protesten uitgebroken. Demonstranten vinden dat de regering schuld treft omdat jarenlang wanbeleid heeft geleid tot een erbarmelijke staat van de Griekse spoorwegen.

Volgens de spoorwegvakbond verliepen de protesten overwegend vreedzaam, maar her en der braken toch ongeregeldheden uit. De politie werd op sommige plaatsen met molotovcocktails bestookt door gemaskerde relschoppers. De agenten reageerden met traangas.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft via sociale media de slachtoffers en nabestaanden van de treinramp om vergeving gevraagd. Het mag volgens de premier in het Griekenland van 2023 niet mogelijk zijn dat twee treinen op hetzelfde spoor in tegengestelde richting rijden en niemand dat merkt.

Volledig scherm Bij de protesten braken ongeregeldheden uit. © REUTERS