Grizzlybeer doodt moeder en baby in Canada

Nederlanders in Engeland ‘Weggejaagd’ na brexit: ‘We zijn onder een bus gegooid’

19:44 In het Verenigd Koninkrijk wonen naar schatting 150.000 Nederlanders. Na het brexitreferendum is voor een deel van hen het leven ingrijpend veranderd: zij voelen zich niet meer thuis in het land waar ze soms al tientallen jaren wonen. Voor sommige Nederlanders is de brexit zelfs de reden om te vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk.