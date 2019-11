Groen licht nieuwe Europese Commissie: ‘Ik hou mijn hart vast’

De Plannen

Ursula von der Leyen kan het in elk geval mooi opschrijven. In haar ‘Agenda voor Europa’ kunnen we lezen dat ze een Unie wil die ‘streeft naar meer’. Voor de generatie van haar ouders bracht Europa vrede, voor haar eigen generatie kwamen daar welvaart en eenheid bij, en voor de generatie van haar en onze kinderen wil ze ervoor zorgen dat het continent weer ‘natuurlijk en gezond’ wordt. Je moet kunnen zijn wie je wil zijn, vindt Von der Leyen, wonen waar je wil wonen en houden van wie je ook maar wil. En dat allemaal in een wereld vol nieuwe technologieën en eeuwenoude normen en waarden. Om de twijfelaars over de streep te trekken heeft ze het over actie, woorden en daden, en ze belooft dat zij en haar Commissie zullen luisteren naar het volk.