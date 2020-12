Groot-Brittannië wil uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

Fransman met obesitas door veertig man en hoogwerker geëvacu­eerd

1 december De 300 kilo wegende Fransman Alain Panabière is vanochtend naar het ziekenhuis gebracht met behulp van veertig man en een hoogwerker. Door een gebroken been zat hij al een jaar op de grond, kon hij niet meer bewegen en ging zijn gezondheid achteruit. Zijn advocaat lobbyde al heel lang voor hulp. Nu kwam die eindelijk, maar een eenvoudige onderneming was het niet.