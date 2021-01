Groot geschapen minikameleon ontdekt in Madagaskar

Politie pakt Nederlands lid van drugsmaf­fia op in Rio de Janeiro

27 januari De Braziliaanse politie heeft in samenwerking met Interpol een lid van de Belgisch-Nederlandse drugsmaffia opgepakt aan de kust van Rio de Janeiro. Het gaat om Julien ‘Etta’ R. (39), een Nederlander die in België nog zeven jaar cel moet uitzitten nadat hij in Antwerpen werd veroordeeld.