Grootste bokskampioen ooit ‘Beast from the East’ geeft gehoor aan oproep om te vechten in Oekraïne

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Poetin speecht vanmiddag bij annexatie, 23 doden gemeld bij aanval op humanitair konvooi

Rusland maakt zich op voor de speech van president Poetin, waarin hij de annexatie van de vier Oekraïense gebieden Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja aankondigt. Die is om 14.00 uur Nederlandse tijd. De rest van de wereld kijkt met spanning mee, onduidelijk is nog wat Poetin precies gaat zeggen. De Oekraïense president Zelenski roept Russen ondertussen op om zich te verzetten tegen hun president. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

