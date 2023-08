Grootste zoekactie naar Monster van Loch Ness sinds vijftig jaar

De expeditie is georganiseerd door het Loch Ness Centre en een vrijwillig onderzoeksteam genaamd Loch Ness Exploration. Met drones, thermische scanners, infrarood, onderwatercamera’s en een onderwatermicrofoon wordt gepoogd het mysterieuze reptiel te spotten. Zo’n driehonderd mensen volgen de zoekactie via livebeelden.

De laatste grote speurtocht naar het dier vond plaats in 1972. Verantwoordelijk was het Loch Ness Investigation Centre, dat in de jaren zestig in het leven was geroepen om bewijs te vinden voor het bestaan van ‘Nessie’. In 1977 werd het onderzoeksteam weer opgeheven vanwege een gebrek aan resultaten. Een jaar later zochten 24 boten uitgerust met echolood opnieuw naar het monster, maar deze stuitten enkel op groot puin.

De wetenschap acht het voor onmogelijk dat er een gigantisch reptiel in het zoetwatermeer leeft. Waarnemingen zijn tot nu toe alleen gebaseerd op getuigenverklaringen. De eerste vermelding komt uit het jaar 565, toen een Ierse monnik beweerde het monster te zijn tegengekomen in de Ness, een rivier die uit Loch Ness stroomt. Meer recentelijk, in 1933, zei ook een hoteluitbaatster dat ze het ‘walvisachtige dier’ had gezien.

Reuzenaal

Vier jaar geleden kwamen wetenschappers met een ‘plausibele theorie’ op de proppen. Zij ontdekten uitzonderlijk grote hoeveelheden DNA van alen in het Schotse meer. Het leek er daardoor sterk op dat het monster van Loch Ness ‘gewoon’ een grote aal is, al kon het DNA volgens de onderzoekers ook afkomstig zijn van meerdere kleine alen. ,,Normaal gesproken worden alen 4 tot 6 meter lang, een stuk kleiner dan wat mensen zeggen te zien in het meer’’, zei hoofdonderzoeker Neil Gemell destijds. ,,Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat één of twee alen extreem groot zouden kunnen worden - vijftig procent of zelfs nog groter.”

Of het monster nu wel of niet bestaat: de mythe eromheen is in elk geval gunstig voor de Schotse economie. Het land vangt jaarlijks miljoenen aan toeristen die het monster hopen te zien. Ook veel films, tv-shows en boeken zijn gebaseerd op het legendarische reptiel.